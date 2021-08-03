Двенадцать котельных закрылись в кузбасском городе

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В одном из городов Кемеровской области, где расположено самое большое количество котельных в регионе, закрылись двенадцать объектов теплоснабжения.

Согласно данным кузбасских властей, речь идет о Прокопьевске. В настоящее время на территории города продолжается поэтапное от старых котельных. К настоящему моменту прекратили работу 12 таких объектов. Их потребители были подключены к крупным узловым фабрикам тепла. До конца текущего года планируется закрыть еще семь старых котельных в Прокопьевске.


С 2018 года в модернизацию теплоснабжения города было вложено примерно 600 миллионов рублей. По мнению властей, переход к современным источникам тепла позволит изменить экологическую обстановку в лучшую сторону, снизить затраты на содержание, повысить качеству ЖКУ и обеспечить прокопчан бесперебойным теплоснабжением.

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