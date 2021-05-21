Две жительницы Кузбасса с диагнозом COVID-19 скончались за прошедшие сутки

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Сотрудники регионального оперштаба раскрыли данные по приросту количества смертей за день среди лечившихся от коронавируса кузбассовцев.

По информации, предоставленной утром в пятницу, 21 мая, на территории Кемеровской области было зафиксировано еще два случая гибели среди горожан, проходивших лечение от коронавирусной инфекции - скончались две женщины.

— У женщины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецком районе.
У женщины 1925 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральный нервной системы, хронического заболевания почек. Она проживала в Кемерове, — сообщили в оперштабе Кузбасса.

Помимо того, за минувшие сутки было подтверждено еще 60 заражений COVID-19 в Кузбассе. 59 человек, ранее лечившихся от коронавируса, были выписаны из медучреждений региона. 606 пациентов продолжают находиться в больницах области с заразной инфекцией. Под наблюдением специалистов остаются 1488 человек.

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