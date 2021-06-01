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Две женщины скончались в Кузбассе после заражения китайским вирусом

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Кузбасские власти сообщили об увеличении жертв коронавируса в регионе. За сутки скончались еще двое зараженных пациента.

За прошедшие 24 часа медики подтвердили смерть еще двоих пациентов, у которых ранее была диагностирована "коронавирусная инфекция".

– У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Ленинске-Кузнецком.
У женщины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, центральной нервной системы. Она проживала в Анжеро-Судженске,– говорится в сообщении оперативного штаба Кемеровской области.

В регионе также увеличилось и количество зараженных, которое достигло 37 078. При этом выписано уже 35 766 пациента. Еще 726 человек скончались.


В настоящее время продолжают получать лечение 586 кузбассовцев, под наблюдением остаются – 1 620.

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