Две женщины скончались в Кузбассе после заражения китайским вирусом

За прошедшие 24 часа медики подтвердили смерть еще двоих пациентов, у которых ранее была диагностирована "коронавирусная инфекция".

– У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Ленинске-Кузнецком.

У женщины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, центральной нервной системы. Она проживала в Анжеро-Судженске,– говорится в сообщении оперативного штаба Кемеровской области.

В регионе также увеличилось и количество зараженных, которое достигло 37 078. При этом выписано уже 35 766 пациента. Еще 726 человек скончались.

В настоящее время продолжают получать лечение 586 кузбассовцев, под наблюдением остаются – 1 620.