Две женщины с детьми заблудились в лесу в Кузбассе

Сигнал о том, что две женщины с детьми зашли в лесной массив в окрестностях деревни Осиновка в Кемеровском районе и не могут выбраться, поступил в областную поисково-спасательную службу.

Спасатели отправились на вызов и обнаружили людей в лесу. Как позже выяснилось, дорогу сильно размыло дождем, поэтому пришлось идти в обход и вброд пересекать реку. Операция прошла успешно.

От медицинской помощи пострадавшие отказались, о чем сообщили в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса.