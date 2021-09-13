Две женщины с детьми заблудились в лесу в Кузбассе

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В Кемеровском районе потеряли дорогу в лесу две женщины, с которыми еще были дети.

Сигнал о том, что две женщины с детьми зашли в лесной массив в окрестностях деревни Осиновка в Кемеровском районе и не могут выбраться, поступил в областную поисково-спасательную службу.


Спасатели отправились на вызов и обнаружили людей в лесу. Как позже выяснилось, дорогу сильно размыло дождем, поэтому пришлось идти в обход и вброд пересекать реку. Операция прошла успешно.


От медицинской помощи пострадавшие отказались, о чем сообщили в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса.

Видео: Агентство по защите населения и территории Кузбасса
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