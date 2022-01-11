Две женщины перепродавали краденую одежду из кузбасского магазина

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Две жительницы Междуреченска обворовали один из спортивных магазинов города на сумму более 10 000 рублей.

За помощью к стражам закона обратился представитель сети магазинов спортивных товаров. Он рассказал, что неизвестные похитили из торговой точки в Междуреченске женскую одежду на 12 000 рублей. К краже оказались причастны две местные жительницы 32 и 33 лет.

– Полицейские выяснили, что одна из них вынесла из магазина в своей сумке женскую куртку, а вторая – брюки и кофту. Похищенную одежду злоумышленницы продали прохожим на улице, – уточнили в ГУ МВД по Кузбассу.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". За неоплаченные покупки дамы могут отправиться в тюрьму на два года.

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