Две женщины и ребенок пострадали в ДТП на кемеровской дороге

Вечером 14 июня кемеровчане поделились в Сети снимками, на которых оказались запечатлены два столкнувшихся автомобиля. Горожане рассказали, что инцидент произошел на повороте к Кедровке.

‒ На кедровском повороте как говорят 2х зажало, ‒ отметили очевидцы.

Корреспондент AVOKADO обратился в ОГИБДД по городу Кемерово, где ему рассказали, что ДТП случилось в 19:10, в районе 300 километра трассы Р-255 "Сибирь". Предварительно, водитель Honda Civic, 46-летний мужчина, поворачивал налево на зеленый сигнал светофора и не уступил дорогу Mitsubishi Outlander под управлением 58-летнего автомобилиста, который двигался в сторону Кемерово. Произошло столкновение.

В результате ДТП пострадали три человека: 44-летняя и 11-летняя пассажирки Honda, а также 62-летняя пассажирка Mitsubishi, сообщили в городской ГИБДД журналисту AVOKADO. Женщины были доставлены в больницу, девочке назначено амбулаторное лечение.