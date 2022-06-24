Две внучки сбежали от бабушки ночью в Кузбассе

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В кузбасском городе две девочки 13 и 10 лет решили вопреки запрету бабушки отправиться на прогулку по ночному городу и попали в руки силовиков.

Инцидент произошел в городе Анжеро-Судженск, где две сестры 13 и 10 лет в позднее время сбежали от родной бабушки. Как оказалось, старушка не отпустила внучек на ночную прогулку, из-за чего те и ушли от нее.

Когда бабушка обнаружила исчезновение внучек, она сообщила правоохранителям, поделились подробностями в кемеровской Росгвардии.

В результате стражи закона собрали приметы подростков и отправились на их поиски. В скором времени юные путешественницы были обнаружены в городском парке, который находился в нескольких километрах от дома. Девочки переданы пенсионерке.

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