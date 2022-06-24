Две внучки сбежали от бабушки ночью в Кузбассе

Инцидент произошел в городе Анжеро-Судженск, где две сестры 13 и 10 лет в позднее время сбежали от родной бабушки. Как оказалось, старушка не отпустила внучек на ночную прогулку, из-за чего те и ушли от нее.

– Когда бабушка обнаружила исчезновение внучек, она сообщила правоохранителям, – поделились подробностями в кемеровской Росгвардии.

В результате стражи закона собрали приметы подростков и отправились на их поиски. В скором времени юные путешественницы были обнаружены в городском парке, который находился в нескольких километрах от дома. Девочки переданы пенсионерке.