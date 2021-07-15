Две цыганки предстанут перед судом за "оказание помощи" пенсионерке в Кузбассе

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Цыганки-мошенницы из соседнего региона убедили 78-летнюю прокопчанку в том, что на нее наложена порча и предложили снять ее. Забрав все деньги жертвы под предлогом проведения обряда, они покинули Кемеровскую область, а после были задержаны. Обе отправятся под суд.

По версии следствия, прибыли мошенницы в Кузбасс из Красноярского края в феврале прошлого года. Целью их визита был поиск пожилых граждан для их последующего обмана. Проходя по улицам Прокопьевска, они встретили 78-летнюю пенсионерку, которой сообщили, что на нее якобы наложена порча, а они могут помочь ей в избавлении от "проклятия".

- Для этого подельницы уговорили потерпевшую передать им все деньги якобы для проведения обряда. В результате в сопровождении аферисток жительница Прокопьевска сняла свои сбережения со счета в банке и отдала псевдоцелительнице, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

После этого они договорились встретиться через час, однако не пришли в условленное время, а уехали обратно в родной край, прихватив около 240 тысяч рублей. Там же их и задержали сотрудники правоохранительных органов за совершение аналогичного преступления. Ими оказались две женщины цыганской народности в возрасте 46 и 53 лет.


В их отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», которое к текущему моменту уже было направлено на рассмотрение в суд с обвинительным заключением. Аферисткам грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы.

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