Две столицы Кузбасса вошли в рейтинг городов России с самыми высокими зарплатами

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Кемерово и Новокузнецк попали в рейтинг российских городов по самым высоким зарплатам.

Так, лидерами списка среди российских городов оказались Москва и Мурманск, где высокая среднемесячная зарплата составила 211 000 и 193 000 рублей соответственно. Отмечается, что в столице страны отраслью с наивысшей заработной платой стала финансовая (оказание финансовых услуг), а вот в Мурманске – рыболовство и сельское хозяйство.


Что касается кузбасских городов, то Кемерово занял в рейтинге 31 место – специалисты, занимающиеся профессиональной и научной деятельностью, получают в среднем 76 000 рублей, а Новокузнецк разместился на 36 месте – деятели науки получают тут чуть меньше (72 000 рублей), передает РИА "Новости".


В конце рейтинга оказались Нижний Тагил и Элиста, где наибольшая зарплата фиксируется у госслужащих. В среднем люди, занятые в этой сфере, зарабатывают там 41 000 рублей.

Да!
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