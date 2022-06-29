Две столицы Кузбасса вошли в рейтинг городов России с самыми высокими зарплатами

Так, лидерами списка среди российских городов оказались Москва и Мурманск, где высокая среднемесячная зарплата составила 211 000 и 193 000 рублей соответственно. Отмечается, что в столице страны отраслью с наивысшей заработной платой стала финансовая (оказание финансовых услуг), а вот в Мурманске – рыболовство и сельское хозяйство.

Что касается кузбасских городов, то Кемерово занял в рейтинге 31 место – специалисты, занимающиеся профессиональной и научной деятельностью, получают в среднем 76 000 рублей, а Новокузнецк разместился на 36 месте – деятели науки получают тут чуть меньше (72 000 рублей), передает РИА "Новости".

В конце рейтинга оказались Нижний Тагил и Элиста, где наибольшая зарплата фиксируется у госслужащих. В среднем люди, занятые в этой сфере, зарабатывают там 41 000 рублей.