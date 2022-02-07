В 2018 году двум сиротам выдали квартиры по договору найма по улице Новой в селе Топки.
Однако, предоставленное жилье не соответствовало санитарным и техническим нормам, об этом появилась информация в социальных сетях. В дело вмешалась прокуратура региона.
– <...> Температура в одной из квартир пониженная и не соответствует установленным нормам, в ванной комнате на прилегании стен имеется трещина. В другой квартире в связи с ненадлежащей работой системы отопления на стенах комнаты имеется плесень, – сообщает прокуратура Кузбасса.
Заведено уголовное дело по статье УК РФ "Халатность".
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