Две сироты из Кузбасса жили в "непригодных" квартирах

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Фото:  

Кузбасские дети-сироты были вынуждены жить в холодных квартирах с трещинами и плесенью.

В 2018 году двум сиротам выдали квартиры по договору найма по улице Новой в селе Топки.


Однако, предоставленное жилье не соответствовало санитарным и техническим нормам, об этом появилась информация в социальных сетях. В дело вмешалась прокуратура региона.

– <...> Температура в одной из квартир пониженная и не соответствует установленным нормам, в ванной комнате на прилегании стен имеется трещина. В другой квартире в связи с ненадлежащей работой системы отопления на стенах комнаты имеется плесень, – сообщает прокуратура Кузбасса.

Заведено уголовное дело по статье УК РФ "Халатность".

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