Две школьницы попали под колеса автомобиля такси в Кемерове

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ДТП произошло в кузбасской столице накануне. На проезжей части такси наехало на подростков, которые переходили улицу в положенном месте.

Инцидент произошел в четверг, 13 мая, в 22:02 в кузбасской столице. Так, на улице Рекордной, 6 автомобиль такси сбил двоих пешеходов, передает сайт VSE42.Ru.


В отделе пропаганды ГИБДД Кемерова рассказали подробности происшествия.

– Предварительно, 48-летний водитель Volkswagen Polo, двигаясь со стороны 40 лет Октября, совершил наезд на пешеходов – девочек 14 и 15 лет, – пояснили в ведомстве.

Медики оказали подросткам разовую медицинскую помощь, к настоящему времени они не числятся пострадавшими, однако они могут обратиться за помощью вновь из-за ухудшения самочувствия, и тогда их статус пересмотрят.

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