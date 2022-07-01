Две школьницы бесследно исчезли в Кузбассе

Две 14-летние школьницы пропали на юге Кузбасса. По данным полиции, ушли из дома Мария Киселева и Вероника Татарникова.

– Ушла из дома с подругой на прогулку и до настоящего времени не вернулась, на связь не выходит, – прокомментировали в ГУ МВД по Кузбассу.

Приметы Марии: на вид 15-16 лет, рост 168 сантиметров, плотное телосложение, светлые волосы ниже плеч. Приметы Вероники: на вид 17 лет, рост 165 сантиметров, худощавая. Волосы до плеч, крашеные в темный цвет. Отмечается, что в прошлом уже несколько раз убегала из дома и сама возвращалась.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что голубоглазая девочка пропала без вести в Кузбассе.