Две школьницы бесследно исчезли в Кузбассе

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Оказалось, что девочка-подросток, о пропаже которой недавно сообщалось, исчезла не одна, а вместе со своей 14-летней подругой.

Две 14-летние школьницы пропали на юге Кузбасса. По данным полиции, ушли из дома Мария Киселева и Вероника Татарникова.

– Ушла из дома с подругой на прогулку и до настоящего времени не вернулась, на связь не выходит, – прокомментировали в ГУ МВД по Кузбассу.

Приметы Марии: на вид 15-16 лет, рост 168 сантиметров, плотное телосложение, светлые волосы ниже плеч. Приметы Вероники: на вид 17 лет, рост 165 сантиметров, худощавая. Волосы до плеч, крашеные в темный цвет. Отмечается, что в прошлом уже несколько раз убегала из дома и сама возвращалась.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что голубоглазая девочка пропала без вести в Кузбассе.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Да!
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