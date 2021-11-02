Две премьеры проектов Театра для детей и молодежи состоятся в Кемерове

02 ноября (вторник) в 18:30 в Кемеровском Театре для детей и молодёжи состоится премьера проекта «СОвременноеСОбытие» читка-эскиз пьесы «Местоимения меня» (В. Костюкевич, В. Горлинский) 18+
Проект «Современное событие» - цикл читок-эскизов современных пьес, которые больше похожи не на читку, а на некий перформанс. Этот проект - отражение современного человека.
Пьеса «Местоимения меня» (В. Костюкевич, В. Горлинский) - попытка авторов переосмыслить сводки новостей, пропустить их через призму человеческих чувств и эмоций, пробудить в современном отрешенном от мира человеке желание выйти из невидимых стен, которые человек сам вокруг себя воздвигает, и посмотреть на мир глазами, наполненными любви.
03 ноября (среда) в 19:00 Кемеровский Театр для детей и молодёжи представляет премьеру проекта «Поэт.Современное» (поэтический спектакль – концерт). Премьера пройдёт в баре «Толк» (пр.Октябрьский, 28) 18+
Спектакли должны играть в театрах, выставки проводить в галереях, а концерты – на соответствующих площадках. И ресторан должен в первую очередь быть рестораном. Поэзия мертва, стихи никому не нужны, современников не читают и не издают. Но она звучит! Она волнует и задевает! А элитно-уютный бар, равно обращенный как в прошлое, так и в самое трендовое настоящее, создаёт лучшую атмосферу. Настоящему поэту можно все: игнорировать правила языка, поднимать больные и неудобные темы, писать о них, используя любую лексику.
Звучит вызывающе? - Возможно. Резкие и непричесанные стихи? - Да, чаще всего. Но при этом искренние и настоящие.
Познакомиться с неизвестными, услышать незнакомое, посетить неисследованное.
Сайт театра http://www.kemteatr.ru/
ВКонтакте https://vk.com/kemteatr
Загрузка комментариев