Две премьеры проектов Театра для детей и молодежи состоятся в Кемерове

0

Кемеровский Тетр для детей и молодежи представит два премьерных проекта: цикл читок-эскизов современных пьес и поэтический спектакль-концерт.

02 ноября (вторник) в 18:30 в Кемеровском Театре для детей и молодёжи состоится премьера проекта «СОвременноеСОбытие» читка-эскиз пьесы «Местоимения меня» (В. Костюкевич, В. Горлинский) 18+

Проект «Современное событие» - цикл читок-эскизов современных пьес, которые больше похожи не на читку, а на некий перформанс. Этот проект - отражение современного человека.

Пьеса «Местоимения меня» (В. Костюкевич, В. Горлинский) - попытка авторов переосмыслить сводки новостей, пропустить их через призму человеческих чувств и эмоций, пробудить в современном отрешенном от мира человеке желание выйти из невидимых стен, которые человек сам вокруг себя воздвигает, и посмотреть на мир глазами, наполненными любви.

03 ноября (среда) в 19:00 Кемеровский Театр для детей и молодёжи представляет премьеру проекта «Поэт.Современное» (поэтический спектакль – концерт). Премьера пройдёт в баре «Толк» (пр.Октябрьский, 28) 18+

Спектакли должны играть в театрах, выставки проводить в галереях, а концерты – на соответствующих площадках. И ресторан должен в первую очередь быть рестораном. Поэзия мертва, стихи никому не нужны, современников не читают и не издают. Но она звучит! Она волнует и задевает! А элитно-уютный бар, равно обращенный как в прошлое, так и в самое трендовое настоящее, создаёт лучшую атмосферу. Настоящему поэту можно все: игнорировать правила языка, поднимать больные и неудобные темы, писать о них, используя любую лексику.

Звучит вызывающе? - Возможно. Резкие и непричесанные стихи? - Да, чаще всего. Но при этом искренние и настоящие.

Познакомиться с неизвестными, услышать незнакомое, посетить неисследованное.


Сайт театра http://www.kemteatr.ru/

ВКонтакте https://vk.com/kemteatr

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30706

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined