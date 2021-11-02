Две премьеры проектов Театра для детей и молодежи состоятся в Кемерове

02 ноября (вторник) в 18:30 в Кемеровском Театре для детей и молодёжи состоится премьера проекта «СОвременноеСОбытие» читка-эскиз пьесы «Местоимения меня» (В. Костюкевич, В. Горлинский) 18+

Проект «Современное событие» - цикл читок-эскизов современных пьес, которые больше похожи не на читку, а на некий перформанс. Этот проект - отражение современного человека.



Пьеса «Местоимения меня» (В. Костюкевич, В. Горлинский) - попытка авторов переосмыслить сводки новостей, пропустить их через призму человеческих чувств и эмоций, пробудить в современном отрешенном от мира человеке желание выйти из невидимых стен, которые человек сам вокруг себя воздвигает, и посмотреть на мир глазами, наполненными любви.