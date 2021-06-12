Две пожилые кемеровчанки получили условные сроки за попытку дать взятку участковому

Две жительницы Кировского района Кемерова приторговывали спиртным без лицензии. Зная о своих нарушения, 64- и 65-летняя горожанки договорились о том, что каждый месяц будут передавать участковому по 2 тысячи рублей для того, чтобы он не принимал к ним никаких мер за указанную деятельность.

Так, женщины прибыли в опорный пункт полиции со своим предложением к правоохранителю.

- <…> положили на стол участкового уполномоченного деньги, и высказали свою просьбу. Однако полицейский на коррупционную сделку не пошел, сообщил коллегам из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Кемерово, - сообщили в ведомстве.

Материалы позже передали в следственные органы. Женщины не стали отрицать своей вины. Также в пресс-службе СУ СКР Кузбасса отметили, что ранее пенсионерки уже привлекались к ответственности, в том числе и уголовной.

Накануне прошел суд, по итогам которого их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В качестве наказания им обеим назначено 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.