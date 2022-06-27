+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Две остановки в Кемерове получили новые названия

0
Фото:  

Переименование двух остановочных пунктов произошло в кузбасской столице.

Сегодня, 27 июня, власти Кемерова опубликовали постановление, согласно которому две городские остановки получили новые названия.


Так, остановочный пункт на улице Пролетарской (от улицы Федоровского до Автзаводской), ранее не имевший обозначения, стал "ЖК "Кузнецкий".


Остановка "Оптово-розничная ярмарка", расположенная на улице Тухачевского, получила название "Рынок "Дружба", следует из документа, опубликованного в электронном бюллетене администрации областного центра.


Ранее редакция AVOKADO писала о том, что два других остановочных пункта в кузбасской столице были переименованы.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37584

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined