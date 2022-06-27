Две остановки в Кемерове получили новые названия

Сегодня, 27 июня, власти Кемерова опубликовали постановление, согласно которому две городские остановки получили новые названия.

Так, остановочный пункт на улице Пролетарской (от улицы Федоровского до Автзаводской), ранее не имевший обозначения, стал "ЖК "Кузнецкий".

Остановка "Оптово-розничная ярмарка", расположенная на улице Тухачевского, получила название "Рынок "Дружба", следует из документа, опубликованного в электронном бюллетене администрации областного центра.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что два других остановочных пункта в кузбасской столице были переименованы.