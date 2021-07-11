Две новокузнечанки попытались незаконно продать около 150 литров алкоголя

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В южной столице Кузбасса к ответственности привлекли двух местных жительниц, которые в нарушение законы пытались реализовать спиртное.

По данным полиции, первый факт незаконной деятельности был зафиксирован в киоске по улице Производственной в Новокузнецке. По словам работницы торговой точки, она в тайне от работодателя завезла около 100 литров алкоголя, чтобы продавать его после 23:00 ради собственного заработка.


Еще одна 57-летняя продавшица киоска на улице Рокоссовского также пыталась нажиться на продаже спиртного в ночное время. Из этой торговой точки правоохранители изъяли еще 50 литров алкоголя.


Обе женщины были привлечены к административной ответственности. За продажу спиртосодержащей продукции в ночное время им грозит до двух тысяч рублей штрафа, а также изъятие товара, передает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу.

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