Две новокузнечанки попытались незаконно продать около 150 литров алкоголя

По данным полиции, первый факт незаконной деятельности был зафиксирован в киоске по улице Производственной в Новокузнецке. По словам работницы торговой точки, она в тайне от работодателя завезла около 100 литров алкоголя, чтобы продавать его после 23:00 ради собственного заработка.

Еще одна 57-летняя продавшица киоска на улице Рокоссовского также пыталась нажиться на продаже спиртного в ночное время. Из этой торговой точки правоохранители изъяли еще 50 литров алкоголя.

Обе женщины были привлечены к административной ответственности. За продажу спиртосодержащей продукции в ночное время им грозит до двух тысяч рублей штрафа, а также изъятие товара, передает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу.