Две машины попали в жесткое ДТП на кемеровском перекрестке

В Сети интернет-пользователи сообщили о ДТП, что произошло в центре города Кемерово на загруженном перекрестке пр. Кузнецкого с ул. Коммунистической. Информация об аварии появилась вчера вечером 31 августа. По данным интернет-пользователей, столкнулись две машины.

Судя по фото, к трамвайным путям прибыли спасатели и реанемобиль. За подробностями журналист AVOKADO обратился в кемеровскую ГИБДД, где сказали, что сигнала о столкновении авто на обозначенном участке в базе данных нет.