Две маленькие девочки в Кузбассе пострадали из-за пьяной матери за рулем

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Нетрезвая автомобилистка в Кемеровской области спровоцировала ДТП, в котором получили травмы ее дети и муж.

Инцидент произошел ночью на улице Геологической в Киселевске. Предварительно установлено, что 22-летняя горожанка управляла автомобилем LADA Priora в состоянии опьянения. При этом водительских прав у киселевчанки не было. Не выбрав безопасную дистанцию, женщина врезалась в машину "Лада 21103". На момент ДТП в салоне "Приоры" находился 29-летний супруг автомобилистки, а также ее дочери 2 и 4 лет. Все пассажиры получили травмы легкой степени тяжести. Водитель "Лада 21103" также пострадал.


В отношении нарушительницы были составлены протоколы, сумма штрафов по которым составила 30 800 рублей, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Примечательно, что супруг виновницы ДТП ранее был лишен водительских прав за нетрезвую езду.

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