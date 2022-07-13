Две маленькие девочки в Кузбассе пострадали из-за пьяной матери за рулем

Инцидент произошел ночью на улице Геологической в Киселевске. Предварительно установлено, что 22-летняя горожанка управляла автомобилем LADA Priora в состоянии опьянения. При этом водительских прав у киселевчанки не было. Не выбрав безопасную дистанцию, женщина врезалась в машину "Лада 21103". На момент ДТП в салоне "Приоры" находился 29-летний супруг автомобилистки, а также ее дочери 2 и 4 лет. Все пассажиры получили травмы легкой степени тяжести. Водитель "Лада 21103" также пострадал.

В отношении нарушительницы были составлены протоколы, сумма штрафов по которым составила 30 800 рублей, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Примечательно, что супруг виновницы ДТП ранее был лишен водительских прав за нетрезвую езду.