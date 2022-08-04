По словам собеседника издания, авария произошла возле "зебры" на проспекте Советском в районе строения №29. Он уточнил, что от удара у одной из легковушки якобы "разлетелась" передняя часть. На фото же видно, что один из автомобилей влетел другому в зад. Водители выставили на проезжую часть аварийный знак.

В ГИБДД Кемерова журналисту ACOKADO сказали, что сигнал о ДТП с участием "Киа" и "Лада" поступил в ведомство в 12:50. Предварительно, обошлось без пострадавших, причинен материальный ущерб.