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Две легковушки учинили ДТП у "зебры" в центре Кемерова

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Постоянный читатель сообщил редакции AVOKADO, что сегодня днем в центре столицы Кузбасса у пешеходного перехода столкнулись две машины. В ГИБДД прокомментировали инцидент.

По словам собеседника издания, авария произошла возле "зебры" на проспекте Советском в районе строения №29. Он уточнил, что от удара у одной из легковушки якобы "разлетелась" передняя часть. На фото же видно, что один из автомобилей влетел другому в зад. Водители выставили на проезжую часть аварийный знак.


В ГИБДД Кемерова журналисту ACOKADO сказали, что сигнал о ДТП с участием "Киа" и "Лада" поступил в ведомство в 12:50. Предварительно, обошлось без пострадавших, причинен материальный ущерб.

Да!
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