Две легковушки столкнулись посреди оживленной дороги в Новокузнецке

В Сети сегодня появилась информация, что в Новокузнецке посреди дороги вдоль улицы Кирова произошло мощное ДТП, в результате которого обе машины получили существенный урон.

На опубликованном видео заметно, что участниками аварии стали две легковушки. При этом у одной из них серьезно поврежден передний бампер, а вот другая приняла основной удар на заднюю часть. Информации о пострадавших нет. В региональной ГИБДД оперативно получить подробности по происшествию не удалось.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что автохам в городе Кемерово "забронировал" пешеходный тротуар у ларька с мороженным.