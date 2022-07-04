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Две легковушки столкнулись посреди оживленной дороги в Новокузнецке

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В южной столице Кузбасса очевидцы запечатлели последствия ДТП, в результате которого легковушки получили урон.

В Сети сегодня появилась информация, что в Новокузнецке посреди дороги вдоль улицы Кирова произошло мощное ДТП, в результате которого обе машины получили существенный урон.


На опубликованном видео заметно, что участниками аварии стали две легковушки. При этом у одной из них серьезно поврежден передний бампер, а вот другая приняла основной удар на заднюю часть. Информации о пострадавших нет. В региональной ГИБДД оперативно получить подробности по происшествию не удалось.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что автохам в городе Кемерово "забронировал" пешеходный тротуар у ларька с мороженным.

Видео: ВКонтакте / "Тачки 42"

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