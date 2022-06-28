Две легковушки столкнулись на оживленной дороге в Новокузнецке

Сегодня в сообществе с кузбасскими новостями во "ВКонтакте" появилась информация, что в Новокузнецке произошло ДТП с двумя легковушками. Судя по видео, водители не смогли самостоятельно разобраться в причинах ДТП и кто виновник, поэтому привлекли к выяснению стражей закона.

В свою очередь в ГИБДД по Кузбассу корреспонденту AVOKADO сказали, что сигнал о происшествии на улице Кирова, 72 поступил в ведомство в 12:50 по местному времени. На месте контакта машин до сих пор работают полицейские. Информации о пострадавших нет. Другие подробности уточняются.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что пьяный лихач на иномарке влетел в столб в Новокузнецке.