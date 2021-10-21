Две легковушки столкнулись на Кузнецком проспекте в Кемерове

Информация об аварии появилась в сообществе в социальной сети во "ВКонтакте". Автор поделился видеозаписью с места события и отметил, что машины столкнулись в районе Кузнецкого проспекта.

– Сейчас в 22.47. Куда торопятся не понятно, – указал очевидец.

Из ролика следует, что участниками ДТП стали два автомобиля, все получили незначительные повреждения.

В ГИБДД Кемерово редакции интернет-журнала AVOKADO рассказали, что не получали сообщения о данном инциденте. Предположительно, водители смогли разобраться на месте без правоохранителей.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что пассажирский автобус столкнулся с иномаркой в центре Кемерова.