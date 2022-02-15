Две легковушки лоб в лоб столкнулись на кемеровском перекрестке

Из опубликованных в Сети кадров следует, что ДТП произошло в темное время суток в районе одного из кемеровских перекрестков. Участниками столкновения стали отечественный автомобиль и иномарка, которую от удара резко развернуло на проезжей части.

– Авария Волгоградской и Химики, – указал очевидец.

При этом в кемеровской ГИБДД журналисту AVOKADO сообщили, что сигнала об автомобильной аварии на указанном участке не было. Предположительно, водители смогли разобраться на месте самостоятельно.