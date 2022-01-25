Две крупные своры собак скопились возле кемеровской стройки

Жители областного центра засняли на камеру "битву" двух крупных собачьих стай, которые облюбовали местность возле одного недостроенного объекта, расположенного за домами №25 и 27 по улице Притомская набережная.

Судя по опубликованным в Сети кадрам, одна из свор поселилась на стройке, где, по словам автора поста, псы прячут своих щенков и защищают их от опасность извне. Так, они встали в оборону, когда на их место сбежались семь посторонних черных собак.

Комментатор видеосъемки предположил, что животных могли бросить люди, которые оказались выселены из частных домов.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что стая бродячих псов оккупировала кемеровскую ветеринарную клинику. После выхода публикации в СМИ следком организовал проверку.