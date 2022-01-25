Две крупные своры собак скопились возле кемеровской стройки

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В кузбасской столице прохожие снова заметили стаи беспризорных животных, которые устроили "битву" за территорию возле одного из кемеровских недостроев.

Жители областного центра засняли на камеру "битву" двух крупных собачьих стай, которые облюбовали местность возле одного недостроенного объекта, расположенного за домами №25 и 27 по улице Притомская набережная.


Судя по опубликованным в Сети кадрам, одна из свор поселилась на стройке, где, по словам автора поста, псы прячут своих щенков и защищают их от опасность извне. Так, они встали в оборону, когда на их место сбежались семь посторонних черных собак.


Комментатор видеосъемки предположил, что животных могли бросить люди, которые оказались выселены из частных домов.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что стая бродячих псов оккупировала кемеровскую ветеринарную клинику. После выхода публикации в СМИ следком организовал проверку.

Видео: Telegram / Инцидент Кузбасс

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