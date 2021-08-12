Две компании туристов устроили драку с пострадавшим в Шерегеше

Инцидент произошел в Шерегеше около гостиницы по улице Весенней. Две группы туристов из Новокузнецка заселились по соседству и между ними произошла ссора из-за неприязни друг к другу.

— На месте происшествия правоохранители обнаружили 31-летнего пострадавшего с признаками ссадин в областях лица и рук. Также рядом с ним находились его приятели, продолжавшие словесную ссору с неизвестными, — рассказали в областной Росгвардии.

23-летний агрессор, который и избил новокузнечанина, прятался среди своих товарищей, но пострадавший все-таки смог указать на него. Как выяснилось, задержанный ранее не попадал в поле зрения стражей порядка, а компании до стычки знакомы друг с другом не были.

Избитого туриста отвезли в больницу, а нападавшего передали полицейским для разбирательств.