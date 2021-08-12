+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Две компании туристов устроили драку с пострадавшим в Шерегеше

0
Фото:  

Стражи порядка задержали туриста из Новокузнецка, который прибыл в курортный поселок и избил соседа по гостинице.

Инцидент произошел в Шерегеше около гостиницы по улице Весенней. Две группы туристов из Новокузнецка заселились по соседству и между ними произошла ссора из-за неприязни друг к другу.

— На месте происшествия правоохранители обнаружили 31-летнего пострадавшего с признаками ссадин в областях лица и рук. Также рядом с ним находились его приятели, продолжавшие словесную ссору с неизвестными, — рассказали в областной Росгвардии.

23-летний агрессор, который и избил новокузнечанина, прятался среди своих товарищей, но пострадавший все-таки смог указать на него. Как выяснилось, задержанный ранее не попадал в поле зрения стражей порядка, а компании до стычки знакомы друг с другом не были.


Избитого туриста отвезли в больницу, а нападавшего передали полицейским для разбирательств.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28024

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined