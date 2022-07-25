Две иномарки жестко столкнулись посреди кемеровской дороги

Сегодня днем на пересечении проспекта Ленина и улицы Тухачевского произошло ДТП с участием двух иномарок: Peugeot и Mazda. По данным кемеровской ГИБДД, в результате аварии никто не пострадал, причинен материальный ущерб. Собеседница уточнила AVOKADO, что водители сами приедут в дежурную часть для оформления автоаварии по п. 2.6.1 ПДД.

Судя по кадрам с места инцидента, которые появились в распоряжении редакции VSE42.Ru, от удара "француза" отбросило в самый центр проезжей части. Видно, что у черного авто выбита фара с левой стороны, поврежден бампер.