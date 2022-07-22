Две иномарки зацепили пешехода во время аварии у остановки в Кузбассе

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В городе Мариинск два автомобилиста не поделили проезжую часть, в результате чего произошло мощное столкновение вблизи остановки. В ДТП досталось и женщине, которая в этот момент находилась рядом.

Вчера в Мариинске в районе ул. 50 лет Октября произошло ДТП с участием двух иномарок и пешехода. Корреспонденту AVOKADO в кузбасской Госавтоинспеции уточнили, что сигнал об инциденте у дома №84 поступил в 18:20.

Водитель авто Toyota Corolla двигался со стороны ул. Ленина в сторону ул. Котовского, где допустил выезд на "встречку", в результате чего столкнулся с KIA Sorento, который выехал с прилегающей территории на проезжую часть, сказал собеседник.

Самостоятельно к медикам обратились пассажиры KIA Sorento, в числе которых был несовершеннолетний. Помощь врачей потребовалась и 46-летней женщине, которая в момент аварии переходила дорогу в этом же месте. Госпитализация и лечение им не потребовались.


Отмечается, что 58-летний водитель "корейца" нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, а именно несоблюдение очередности проезда, также перевозил ребенка без детского удерживающего устройства.

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