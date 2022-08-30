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Две иномарки столкнулись посреди оживленной дороги в кузбасском городе

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В Анжеро-Судженске проезжую часть не поделили две иномарки. Как итог: обе столкнулись посреди оживленной дороги, преградив путь другим участникам движения. В ГИБДД прокомментировали автоаварию.

В Сети жители Анжеро-Судженска сообщили о ДТП, что произошло на улице Ленина на днях. Сообщение появилось в паблике местных автомобилистов во "ВКонтакте" накануне в понедельник, 29 августа. Автор публикации также добавил, что в результате инцидента движение по проезжей части оказалось затруднено.


В ГИБДД Кузбасса журналисту AVOKADO уточнили, что инцидент произошел вчера в 10:00.

55-летний водитель Toyota перед выполнением разворота не занял соответствующее положение на полосе движения, что явилось причиной столкновения с другой иномаркой Hyundai, – прокомментировал собеседник.

За рулем второго авто находилась 32-летняя женщина. Никто не пострадал, причинен материальный ущерб.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что правоохранители раскрыли подробности ДТП с "перевертышем" в Новокузнецке.

Видео: ВКонтакте / "Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)"

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