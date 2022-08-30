Две иномарки столкнулись посреди оживленной дороги в кузбасском городе

В Сети жители Анжеро-Судженска сообщили о ДТП, что произошло на улице Ленина на днях. Сообщение появилось в паблике местных автомобилистов во "ВКонтакте" накануне в понедельник, 29 августа. Автор публикации также добавил, что в результате инцидента движение по проезжей части оказалось затруднено.

В ГИБДД Кузбасса журналисту AVOKADO уточнили, что инцидент произошел вчера в 10:00.

– 55-летний водитель Toyota перед выполнением разворота не занял соответствующее положение на полосе движения, что явилось причиной столкновения с другой иномаркой Hyundai, – прокомментировал собеседник.

За рулем второго авто находилась 32-летняя женщина. Никто не пострадал, причинен материальный ущерб.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что правоохранители раскрыли подробности ДТП с "перевертышем" в Новокузнецке.