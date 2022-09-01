Кемеровские автомобилисты в Сети рассказали о ДТП, что произошло вчера 31 августа на "зебре" у дома №95 по ул. Красноармейской. Судя по фото, столкнулись два авто.

В ГИБДД журналисту AVOKADO подтвердили факт автоаварии. По данным стражей закона, сигнал поступил в 16:00.

– 47-летняя женщина управляя авто "Хендай" при возникновении опасности при движении, которую водитель в состоянии обнаружить, не снизила скорость, вплоть до полной остановки, и совершила наезд на "Митсубиши", – сказали в ведомстве.

Обошлось без пострадавших, причинен материальный ущерб.