По данным интернет-пользователей, ДТП произошло сегодня днем на проспекте Октябрьском, 32. Стоит отметить, что неподалеку от места аварии находится крупный кемеровский торговый центр "Лапландия".
Участниками аварии стали две иномарки: авто столкнулись передними частями в районе пешеходной зоны. В ГИБДД корреспонденту AVOKADO сказали, что сигнал о подобном ДТП в ведомство поступал. Сейчас там работают стражи закона, все подробности выясняются. При этом, со слов очевидцев происшествия, движение на обозначенном участке несколько затруднено. Согласно данным сервиса "Яндекс пробки", на 17:00 по местному времени в целом дороги свободны.
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