Две иномарки столкнулись на пешеходном переходе у ТЦ "Лапландия"

0
Фото:  

В Сети появилась информация, что сегодня в столице Кузбасса проезжую часть не поделили две иномарки. На место происшествия выехали стражи закона.

По данным интернет-пользователей, ДТП произошло сегодня днем на проспекте Октябрьском, 32. Стоит отметить, что неподалеку от места аварии находится крупный кемеровский торговый центр "Лапландия".


Участниками аварии стали две иномарки: авто столкнулись передними частями в районе пешеходной зоны. В ГИБДД корреспонденту AVOKADO сказали, что сигнал о подобном ДТП в ведомство поступал. Сейчас там работают стражи закона, все подробности выясняются. При этом, со слов очевидцев происшествия, движение на обозначенном участке несколько затруднено. Согласно данным сервиса "Яндекс пробки", на 17:00 по местному времени в целом дороги свободны.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/39521

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined