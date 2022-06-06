Две иномарки столкнулись на перекрестке возле собора в Кемерове

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Автоавария с участием двух машин произошла в кузбасской столице. Журналист AVOKADO выяснил подробности инцидента.

Кемеровчане разместили в социальных сетях фотографии, на которые попали последствия ДТП, произошедшего на улице Соборной. Судя по снимкам, столкнулись два автомобиля, причем один из них влетел в столб, на котором установлен дорожный знак.


Корреспондент AVOKADO обратился в ОГИБДД по городу Кемерово, чтобы узнать обстоятельства, при которых произошла автоавария. Правоохранители рассказали, что ДТП случилось 5 июня, около 13:30, в районе строения №25. Водитель Nissan, 33-летний мужчина, поворачивая налево на зеленый сигнал светофора, не уступил дорогу встречной машине Mitsubishi. В результате произошло столкновение.


Обошлось без пострадавших, причинен материальный ущерб.

Фото: ВКонтакте / Регион-42 Кемерово

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