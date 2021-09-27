Две иномарки стали грудой металла после лобового ДТП на трассе под Кемеровом

По словам очевидцев, инцидент произошел на десятом километре трассы Кемерово - Анжеро-Сундженск. Судя по опубликованным кадрам, столкнулись две иномарки, одна из которых получила серьезные повреждения.

В УГИБДД по Кузбассу журналисту AVOKADO сообщили, что в 05:55 водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с такой же машиной Toyota. Предварительно, один человек пострадал. На месте работают сотрудники полиции.

ГИБДД предупреждает, что при совершении маневров следует учитывать скорость движения, погодные условия и ситуацию на дороге, чтобы избежать столкновения и серьезных последствий.