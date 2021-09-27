Две иномарки стали грудой металла после лобового ДТП на трассе под Кемеровом

0

В социальных сетях пользователи разместили видео, на котором запечатлены последствия серьезного ДТП на трассе под Кемеровом. В региональном УГИБДД редакции AVOKADO сообщили некоторые подробности.

По словам очевидцев, инцидент произошел на десятом километре трассы Кемерово - Анжеро-Сундженск. Судя по опубликованным кадрам, столкнулись две иномарки, одна из которых получила серьезные повреждения.


В УГИБДД по Кузбассу журналисту AVOKADO сообщили, что в 05:55 водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с такой же машиной Toyota. Предварительно, один человек пострадал. На месте работают сотрудники полиции.


ГИБДД предупреждает, что при совершении маневров следует учитывать скорость движения, погодные условия и ситуацию на дороге, чтобы избежать столкновения и серьезных последствий.

Видео: Инцидент Кузбасс

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29471

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined