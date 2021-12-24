Две иномарки разбились на кемеровском перекрестке

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Накануне вечером две иномарке не поделили проезжую часть в областном центре. В городской ГИБДД корреспонденту AVOKADO сообщили подробности.

Столкновение на дороге в районе Октябрьского, 46, произошло накануне вечером около 19:35 по

местному времени. По данным стражей закона, в ДТП никто из участников не пострадал, однако причинен серьезный материальный ущерб.

23-летний водитель Toyota при выполнении поворота налево на зеленый свет регулировщика не уступил дорогу встречному транспорту и столкнулся с Volkswagen Tiguan, которым управлял 35-летний мужчина,– рассказали AVOKADO в ведомстве.

Судя по фотографиям с места происшествия, которые пользователи разместили в Сети, в результате удара у одного из автомобилей участников оказался сильно поврежден бампер.

Да!
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