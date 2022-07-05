Две иномарки превратились в груду металла после ДТП в Кузбассе

Сегодня, 5 июля, в социальных сетях появилось сообщение о ДТП, произошедшем в Березовском. Кузбассовцы рассказали, что два автомобиля столкнулись утром на проспекте Ленина. Судя по фотографиям, сделанным очевидцами, перед обеих иномарок оказался смят от удара.

Как сообщили журналисту AVOKADO в Кемеровском областном центре медицины катастроф, в автоаварии пострадали два человека: 19-летний юноша и 46-летний мужчина. Старший кузбассовец получил легкие ушибы и отказался от медицинской помощи. Молодого человека с легкими повреждениями доставили в больницу.

Обстоятельства инцидента выясняются и устанавливаются.