Две иномарки попали в ДТП на односторонней дороге в Новокузнецке

Новокузнечане поделились в социальных сетях снимком, на котором запечатлены два разбитых автомобиля. Судя по фото, передняя часть обоих транспортных средств серьезно пострадала. Чтобы выяснить подробности случившегося, корреспондент AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу.

Инцидент произошел 5 июля в 16:00, в районе здания №12 по улице Магнитогорской. Предварительно, водитель Volvo двигался во встречном направлении по дороге с односторонним движением. В результате произошло столкновение с Hyundai. Пострадавших нет, отметили правоохранители в разговоре с журналистом AVOKADO.

Водители составили схему ДТП и прибыли в дежурную часть для оформления материалов. Ведется административное расследование.

Госавтоинспекция региона напоминает, что водители должны при движении руководствоваться дорожными знаками и соблюдать правила.