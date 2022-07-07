Две иномарки попали в ДТП на односторонней дороге в Новокузнецке

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Фото:  

Столкновение автомобилей произошло на одной из улиц южной столицы Кузбасса.

Новокузнечане поделились в социальных сетях снимком, на котором запечатлены два разбитых автомобиля. Судя по фото, передняя часть обоих транспортных средств серьезно пострадала. Чтобы выяснить подробности случившегося, корреспондент AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу.


Инцидент произошел 5 июля в 16:00, в районе здания №12 по улице Магнитогорской. Предварительно, водитель Volvo двигался во встречном направлении по дороге с односторонним движением. В результате произошло столкновение с Hyundai. Пострадавших нет, отметили правоохранители в разговоре с журналистом AVOKADO.


Водители составили схему ДТП и прибыли в дежурную часть для оформления материалов. Ведется административное расследование.


Госавтоинспекция региона напоминает, что водители должны при движении руководствоваться дорожными знаками и соблюдать правила.

Фото:  
Да!
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