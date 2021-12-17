Две фуры вылетели с моста под Кемеровом

Инцидент произошел сегодня днем в пятницу, 17 декабря. Сообщение о ДТП с двумя фурами, которое зафиксировано в районе деревни Камышная в Кемеровском районе, появилось в сообществе во "ВКонтакте".

Судя по кадрам, транспортные средства вылетели с дороги, а один из большегрузов улетел в кювет с моста. Сведений о пострадавших в результате аварии не поступало.

В кузбасском ГИБДД корреспонденту AVOKADO информацию подтвердили. Собеседник из правоохранительных органов указал, что в настоящий момент устанавливаются обстоятельства случившегося.