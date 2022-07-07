Две фуры столкнулись на кузбасской трассе

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На кузбасской автомагистрали не поделили дорогу два грузовика, что стало причиной ДТП: обе фуры получили существенный урон. Последствия от удара очевидцы сняли на видео.

Вчера в среду, 6 июля, на 228 км автодороги "Бийск-Новокузнецк" произошло ДТП с участием двух фур Scania. Как уточнили AVOKADO в региональной ГИБДД, сигнал поступил в 15:35.

Предварительно, водитель Scania с белой кабиной, который перевозил автоцистерну, не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением авто. В результате он допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с еще одной Scania, – сказали AVOKADO.

В результате ДТП никто не пострадал, причинен материальный ущерб. Сопутствующих нарушений выявлено не было. Стоит отметить, на видео заметно, что в результате автоаварии на участке дороги образовалась крупная пробка.


В Госавтоинспекции напомнили автолюбителям о необходимости соблюдения скоростного режима. К слову, при выборе скорости водителям следует учитывать и особенности проезжей части, а также погодные условия.

Видео: ВКонтакте / "ДТП Кузбасс"

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