Две фуры столкнулись на кузбасской трассе

Вчера в среду, 6 июля, на 228 км автодороги "Бийск-Новокузнецк" произошло ДТП с участием двух фур Scania. Как уточнили AVOKADO в региональной ГИБДД, сигнал поступил в 15:35.

– Предварительно, водитель Scania с белой кабиной, который перевозил автоцистерну, не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением авто. В результате он допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с еще одной Scania, – сказали AVOKADO.

В результате ДТП никто не пострадал, причинен материальный ущерб. Сопутствующих нарушений выявлено не было. Стоит отметить, на видео заметно, что в результате автоаварии на участке дороги образовалась крупная пробка.

В Госавтоинспекции напомнили автолюбителям о необходимости соблюдения скоростного режима. К слову, при выборе скорости водителям следует учитывать и особенности проезжей части, а также погодные условия.