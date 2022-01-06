Две девочки врезались в автомобиль во время катания с горки в Кузбассе

Инцидент произошел 4 января 2022 года в частном секторе Таштагольского района. Две девочки, 2006 и 2016 года рождения, катались на надувных санках "ватрушках" с горки около своего дома. В ходе игры дети выехали на проезжую часть и врезались в автомобиль.

В результате столкновения старший ребенок получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. Младшая девочка получила помощь и отправилась домой, сообщают в пресс-службе администрации Таштагольского муниципального района.

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Специалисты напомнили кузбассовцам, что несанкицонированные горки могут представлять опасность для катающихся на них детей. Главной угрозой сотрудники районной администрации назвали выезд на проезжую часть.