Две девочки оказались в опасной ситуации на мосту в Кузбассе

Две школьницы в Осинниках решили забраться на опору моста ради забавы. Оказавшись на конструкции, девочки испугались и не стали продолжать свой путь, однако и вернуться на мост самостоятельно не смогли. На место прибыли спасатели, которые вызволили детей, сообщают в пресс-службе кузбасского МЧС.

Как уточнили корреспонденту AVOKADO в ГУ МЧС России по Кемеровской области, со слов очевидцев девочкам было около 10-12 лет. Медицинская помощь школьницам не понадобилась.

Кроме того, в кузбасском управлении МВД РФ журналисту AVOKADO рассказали, что по данному факту будет проведена проверка.