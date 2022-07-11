Два восьмиклассника убили мужчину в Кузбассе

Как стало известно, двое подростков, 15 и 17 лет, подозреваются в том, что убили 42-летнего мужчину в Прокопьевске. Труп обнаружила женщина в карьере бывшей шахты. Шея и руки мужчины были изрублены, сообщает 5-tv.ru.

По подозрению в убийстве задержали двоих восьмиклассников. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Отмечается, что несовершеннолетние уже допрошены и дают признательные показания.

Ранее оба подростка привлекались к уголовной ответственности.

Кроме того, в социальных сетях появились фотографии, которые связывают с обозначенным в новости инцидентом.