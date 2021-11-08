Два умерших кузбассовца пришлось на каждого рожденного в 2021 году

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Смертность в Кемеровской области с начала текущего года почти вдвое превысила рождаемость. Об этом свидетельствуют статистические данные Кемеровостата.

Согласно информации ведомства, за первые девять месяцев 2021 года в Кузбассе было зарегистрировано 16 468 рожденных детей, что меньше, чем по итогам минувшего 2020 года – 16 918 новорожденных.


При этом одновременно со снижением рождаемости ЗАГС отчитался о росте числа умерших. Так, если в 2020 году на территории Кемеровской области скончались 28 789 человек, то в 2021 году уже 33 972.


Исходя из статистических данных, естественная убыль населения с начала года составила 11 871 человек.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти Кузбасса раскрыли данные о сопутствующих болезнях погибших пациентов с коронавирусом.

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