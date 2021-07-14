Два умерших кузбассовца пришлось на каждого рожденного в 2020 году

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Смертность в Кемеровской области по итогам первого полугодия 2021 года почти вдвое превысила рождаемость. Об этом свидетельствуют статистические данные управления ЗАГС Кузбасса.

Из свежей информации ведомства следует, что за первое полугодие 2021 года на территории шахтерского края было зарегистрировано 7 260 рожденных детей, что меньше, чем по итогам 2020 года – 7 300 новорожденных.


При этом одновременно со снижением рождаемости ЗАГС отчитался о росте числа умерших. Так, если в 2020 году в целом по Кузбассу скончались 12 651 человек, то в 2021 году уже 14 006.


Ранее редакция AVOKADO сообщала, что специалисты Кемеровостата сравнили женскую численность с мужской и пришли к выводу, что на начало 2021 года представительниц слабого пола в Кузбассе проживало больше, чем сильного.

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