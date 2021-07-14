Два умерших кузбассовца пришлось на каждого рожденного в 2020 году

Из свежей информации ведомства следует, что за первое полугодие 2021 года на территории шахтерского края было зарегистрировано 7 260 рожденных детей, что меньше, чем по итогам 2020 года – 7 300 новорожденных.

При этом одновременно со снижением рождаемости ЗАГС отчитался о росте числа умерших. Так, если в 2020 году в целом по Кузбассу скончались 12 651 человек, то в 2021 году уже 14 006.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что специалисты Кемеровостата сравнили женскую численность с мужской и пришли к выводу, что на начало 2021 года представительниц слабого пола в Кузбассе проживало больше, чем сильного.