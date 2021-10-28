Два участка федеральной трассы в Кузбассе открылись для движения

0
Фото:  

Дорожники завершили реконструкцию на двух участках трассы Р-255 "Сибирь" в Кемеровской области.

Масштабная реконструкция ведется на отрезке со 149 по 158 километр на трассе Р-255 "Сибирь". На двух участках в шахтерском крае протяженностью 1,7 км и 3,8 км уже завершены работы, что позволило там открыть движение.

Полностью завершено устройство дорожной одежды с покрытием из асфальтобетона, что позволило запустить транзитное движение по новой траектории, — сообщили в Сибуправтодоре.

Пока еще на разных участках трассы ведутся строительные работы. Проект реконструкции трассы Р-255 "Сибирь" предполагает строительство девяти километров новой дороги на границе Кемеровской и Новосибирской областей, который планируется завершить в 2022 году.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30566

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined