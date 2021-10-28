Два участка федеральной трассы в Кузбассе открылись для движения

Масштабная реконструкция ведется на отрезке со 149 по 158 километр на трассе Р-255 "Сибирь". На двух участках в шахтерском крае протяженностью 1,7 км и 3,8 км уже завершены работы, что позволило там открыть движение.

— Полностью завершено устройство дорожной одежды с покрытием из асфальтобетона, что позволило запустить транзитное движение по новой траектории, — сообщили в Сибуправтодоре.

Пока еще на разных участках трассы ведутся строительные работы. Проект реконструкции трассы Р-255 "Сибирь" предполагает строительство девяти километров новой дороги на границе Кемеровской и Новосибирской областей, который планируется завершить в 2022 году.