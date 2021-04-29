Два салюта прогремят в Новокузнецке в майские праздники

1 и 9 мая в 22:00 новокузнечане смогут увидеть праздничный салют, о чем сообщил глава города Сергей Кузнецов в эфире программы "Утро с мэром". Кроме того, 1 мая празднование пройдет на разных площадках Новокузнецка.

– На Театральной площади пройдет праздничный концерт "Весна. Труд. Май" с участием ведущих оркестров детских школ искусств города. В Арт-сквере Центрального района выступит с ярким концертом духовой оркестр "Новый Кузнецкий Биг-Бэнд", – рассказал Кузнецов.

Уже 9 мая состоится Парад Победы, где впервые пронесут боевое красное знамя Пирятинской дивизии и проедет танк Т-34. Праздничное мероприятие посетит глава региона Сергей Цивилев.