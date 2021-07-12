Два ребенка погибли в Новокузнецке во время купания в реке

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В южной столице Кузбасса с разницей в несколько часов скончались двое детей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По информации следователей, 9 июля в Заводском районе Новокузнецка 11-летняя девочка с подругами находилась на берегу реки Томь. Когда она вошла в воду, то обратно уже не вышла, скрывшись в реке. Ее спутницы позвали на помощь, однако вытащить тело ребенка из воду удалось только спасателям.


Спустя несколько часов в этом же районе 15-летний подросток переплывал реку вместе с друзьями и в какой-то момент ушел под воду. Приятели смогли вытащить его на берег и до приезда медиков проводили искусственное дыхание. Прибывшая бригада скорой помощи также проводила реанимационные действия, однако спасти подростка не удалось.


По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о халатности. Отмечается, что оба ребенка погибли в местах, не предназначенных для купания. Расследование продолжается, передает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

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