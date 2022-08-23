Два праздничных салюта прогремят в небе над Новокузнецком

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Власти южной столицы Кузбасса обозначили мероприятия на День шахтера.

Согласно информации администрации Новокузнецка, в пятницу, 26 августа, в городе состоятся чествования шахтеров. В южной столице Кузбаса пройдет парад шахтеров южной агломерации. Для этого улица Кирова станет пешеходной, а колонны пройдут до Драмтеатра.


Полная программа мероприятий будет размещена позднее, однако уже известно, что в 16:00 над городом пролетит авиагруппа "Стрижи", а вечером состоится праздничный фейерверк. Кроме того, яркие вспышки порадуют горожан и в субботу, когда в Орджоникидзевском районе города состоятся правзднования года района. Кроме того, 28 августа пройдут концерты в поселке Листвяги и Новоильинском районе. Об этом в социальных сетях сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.


Ранее подробную программу мероприятий ко Дню шахтера опубликовали власти Кемерова.

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