Два праздничных салюта прогремят в небе над Новокузнецком

Согласно информации администрации Новокузнецка, в пятницу, 26 августа, в городе состоятся чествования шахтеров. В южной столице Кузбаса пройдет парад шахтеров южной агломерации. Для этого улица Кирова станет пешеходной, а колонны пройдут до Драмтеатра.

Полная программа мероприятий будет размещена позднее, однако уже известно, что в 16:00 над городом пролетит авиагруппа "Стрижи", а вечером состоится праздничный фейерверк. Кроме того, яркие вспышки порадуют горожан и в субботу, когда в Орджоникидзевском районе города состоятся правзднования года района. Кроме того, 28 августа пройдут концерты в поселке Листвяги и Новоильинском районе. Об этом в социальных сетях сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Ранее подробную программу мероприятий ко Дню шахтера опубликовали власти Кемерова.