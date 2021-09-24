Два полицейских в Кузбассе стали фигурантами дела после убийства детей рецидивистом

В Кузбассе началось расследование уголовного дела, фигурантами которого стали двое сотрудников правоохранительных органов. На полицейских были возложены обязанности по административному надзору за Виктором Пестерниковым (мужчина был осужден на 10 лет за совершение насильственного преступления в отношении несовершеннолетнего).

Напомним, что сейчас Виктор Пестерников обвиняется в изнасиловании и убийстве двух десятилетних школьниц в Киселевске.

Двое полицейских, которые должны были осуществлять административный надзор за преступником, не выполняли своих обязанностей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность". В ГУ МВД по Кузбассу отметили, что в случае установления вины указанных сотрудников, они будут привлечены к предусмотренной законом ответственности.

Ранее редакция AVOKADO писала о трагедии, произошедшей в Киселевске.