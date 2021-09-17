Днем в пятницу, 17 сентября, около 15:00 рядом с домом по улице Волгоградская, 26 в Кемерове столкнулись три автомобиля.
— Предварительно установлено, что водитель автомобиля Lifan, двигаясь по улице Волгоградской в сторону проспекта Химиков, при повороте во двор дома не предоставил преимущество водителю Škoda, который ехал в прямом направлении в сторону проспекта Ленина. В результате произошло столкновение, — рассказали в областном ГУ МВД.
От удара Lifan перевернулся и задел иномарку Chevrolet Cruze. Авария привела к травмированию шести человек, из которых двое - подростки 14 лет.
На текущий момент на месте ДТП работают правоохранители, проводится проверка.
Ранее на камеру очевидцев попали сотрудники МЧС и скорой помощи, прибывшие на место аварии.
Видео: Инцидент Кузбасс
Фото: Инцидент Кемерово
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