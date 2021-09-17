Днем в пятницу, 17 сентября, около 15:00 рядом с домом по улице Волгоградская, 26 в Кемерове столкнулись три автомобиля.

— Предварительно установлено, что водитель автомобиля Lifan, двигаясь по улице Волгоградской в сторону проспекта Химиков, при повороте во двор дома не предоставил преимущество водителю Škoda, который ехал в прямом направлении в сторону проспекта Ленина. В результате произошло столкновение, — рассказали в областном ГУ МВД.

От удара Lifan перевернулся и задел иномарку Chevrolet Cruze. Авария привела к травмированию шести человек, из которых двое - подростки 14 лет.

На текущий момент на месте ДТП работают правоохранители, проводится проверка.

Ранее на камеру очевидцев попали сотрудники МЧС и скорой помощи, прибывшие на место аварии.