Два пенсионера пропали без вести в Кузбассе

В Кемеровской области ищут двух пожилых людей, пропавших без вести. Ориентировки на поиски опубликовали представители ПО "Лиза Алерт" в соцсетях. Первым исчез в пгт. Промышленная Олейников Петр Степанович 1934 года рождения. С 21 октября данных о его месте пребывания нет. Приметы мужчины: рост 160 см, худощавый, седые волосы, голубые глаза. Из одежды на нем были черные куртка, штаны и утепленные галоши, а также спортивная шапка.

Чуть позже, 26 октября, пропала Казюта (Конева) Надежда Павловна 1929 года рождения, проживающая в Белове. Пенсионерка медленно ходит, ростом 160 см, худощавая, имеет седые волосы и серые глаза. Была одета в темное пальто, синие утепленные галоши, бордовый платок. Отмечается, что женщина нуждается в медицинской помощи.

Поисковики просят владеющих данными о предположительном местонахождении пенсионеров позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.