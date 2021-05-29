Два пациента с коронавирусом скончались за минувшие сутки в Кузбассе

По данным на 11:00 субботы, 29 мая, на территории Кемеровской области были зафиксированы еще 53 случая передачи COVID-19. 52 человека, лечившихся от инфекции, были выписаны из медучреждений региона. Двое жителей Кузбасса с COVID-19 скончалась за минувшие сутки.

- У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Топкинском районе.

У мужчины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Анжеро-Судженске, - сообщили власти Кузбасса.

С зафиксированным за день приростом количество смертей среди пациентов с COVID-19 возросло до 719 случаев. Еще 605 человек с коронавирусом продолжают лечиться в медучреждениях региона.